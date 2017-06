Ejendomsmægler Per Liljegren har halvpart i EDC Poul Etik Bech i Karrebæksminde, hvor han udelukkende handler med sommerhuse. Foto: Jan Søe

Sommerhussalget eksploderer

Næstved - 26. juni 2017 kl. 08:34 Af Jan Søe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det går forrygende. Jeg har rasende travlt i butikken.

Ejendomsmægler Per Liljegren, partner i EDC i Karrebæksminde, kan ikke skjule sin tilfredshed. Så sent som søndag solgte han endnu et sommerhus i ferieparadiset Karrebæksminde. Det var hans sommerhussalg nummer 39 i år.

I hele landet går salget af sommerhuse også over al forventning. I alt 1.069 sommerhuse skiftede ejer i sidste måned. Det er en stigning på 40 procent i forhold til året før. Den markante stigning kommer blandt andet efter, at det siden 1. maj er blevet muligt at øge realkreditbelåningen på lån til sommerhuskøb fra 60 til 75 procent.

- Selvfølgelig har det betydning, at man nu kan låne 15 procent mere. Især for de dyreste huse betyder det noget. Men den største indflydelse på det øgede salg af sommerhuse mener jeg skyldes den generelle positive optimisme, der er i samfundet netop nu. Folk har ganske enkelt flere penge mellem hænderne, og mange har deres penge stående på en bakkonto, hvor de får 0 procent i rente. Derfor er mange i stand til at købe sommerhuset kontant. Det har de råd til. Og måske ser de det også som en bedre forretning end at have pengene stående i banken.

Sidste år blev der i alt solgt 103 sommerhuse i 4736 Karrebæksminde.