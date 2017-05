Søger hjælp hos Olsen Banden

Det siger Peter Engberg, medlem af Bevaringsforeningen. Og aktiv i kampen for at bevare blandt andet bygninger, kraner og anlæg på Maglemølle. For nogle år siden tabte Bevaringsforeningen kampen for at redde den såkaldte Højkaj. Og mandag besluttede et enigt Plan og Ejendomsudvalg, at sige ja til at Næstved Havn kan nedrive det bevaringsværdige Karolinhuset. Det er en del af Maglemølle Papirfabrik, og den eneste af den slags bygninger i landet.