Se billedserie Sådan ser plantegningen ud for Fuglebjerg Multipark.

Snart skater børn og unge i Fuglebjerg Multipark

Næstved - 07. juli 2017 kl. 08:13 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fuglebjerg Multipark ser ud til snart at være en realitet.

- Vi mangler bare en byggetilladelse. Når den er på plads, er vi klar til at skrive kontrakt med et af de tre entreprenørfirmaer, vi har fået tilbud fra, siger chefkonsulent i Næstved Kommune Ole Hansen.

Ole Hansen håber, at første spadestik allerede kan tages engang i august.

Fuglebjerg Multipark er en aktivitetspark, der bygges til byens børn og unge.

Der vil blive etableret en skateboard-bowle, trampoliner, karrusel, klatretårn med rutsjebane samt sat borde og stole op, hvor de unge kan hænge ud og hygge sig.

Projektet inddeles i fire faser. Første del er selve skateparken.

Initiativet til Fuglebjerg Multipark er taget af Thomas Bornholdt. Han bor selv i København, men har tre små børn boende i Fuglebjerg.

Når han har bevæget sig rundt i byen, har han følt, at der manglede nogle aktiviteter i lokalsamfundet, og han gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for opførelsen af en multipark.

Thomas Bornholdt holder sommerferie i disse dage, og det er ikke lykkes Sjællandske at få fat på idemanden til projektet. Tilbage i marts snakkede vi med Thomas Bornholdt. Dengang lød det:

- Der mangler noget, børn og unge kan tage sig til her i Fuglebjerg. Der er ungdomsskolen og sport, men udover det er byen tømt for aktiviteter, når børnene har fri fra skole.

Tilbage i marts håbede Thomas Bornholdt på, at anlægsarbejdet kunne gå i gang i 2017. Det ser altså nu ud til, at det lykkes.

- Med solskin og medvind og held og lykke er skaterbanen klar efter sommer. Med modvind og regn kan det være vi først , vi først kommer i gang i foråret 2018, sagde han dengang..

Arbejdet er sket på frivillig basis og finansieres blandt andet gennem LAG-midler. LAG-midlerne hører under EU og Erhvervs- og Vækstministeriet og er reserveret til projekter i landdistrikterne. Fuglebjerg Multipark og Thomas Bornholdt har fået lovning på 400.000 kroner fra LAG-Sydsjælland. Pengene udbetales først når byggeriet er færdig og Næstved Kommune går derfor ind og lavet, det de kalder, en mellemfinansering.

Kort fortalt lægger de 400.000 kroner ud til projektet, og når byggeriet er færdig udbetaler LAG-Sydsjælland pengene tilbage til kommunen.

- Da projektet er båret af frivillige kræfter, kan vi selvfølgelig ikke forvente, at man selv kan rejse så stort et beløb. Derfor går vi ind og hjælper, forklarer Ole Hansen, der udover sit virke i kommunen også har en bestyrelsespost i LAG-Sydsjælland.

Ole Hansen roser Thomas Bornholdt og kalder projektet for innovativt og spændende

Bestyrelsesformand for LAG-Sydsjælland, Ivan Tolborg, har også tidligere haft roserne fremme i forhold til Fuglebjerg Multipark.

- Vi ser multiparken som et godt initiativ , der kan være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Fuglebjerg, har meldingen tidligere lydt til Sjællandske.

Tre entreprenør-virksomheder har fået tilbudt opgaven.

Alle tre er vendt tilbage med tilbud.

Ole Hansen understreger, at man ikke endeligt har besluttet sig for, hvem der skal udføre opgaven, men han fortæller, at meget tyder på, at det bliver virksomheden Glifberg+Lykke, der får tjansen.

- De har tidligere vist, at de er meget professionelle og kompetente, når det kommer til opgaver som denne. Samtidig er de kommet med en fin pris på projektet, siger Ole Hansen.

Hvis navnet Glifberg ringer en klokke hos vores læsere, er det ikke så underligt. Glifberg med fornavnet Rune er nemlig intet mindre end tidligere verdensmester i skateboard på rampe.

De unge i Fuglebjerg kan altså se frem til en skatepark designet af en yderst kompetent herre.

Fuglebjerg Multipark skal placeres i området mellem Netto og boldbanerne.