Små partier: Op med skatten

Af Mogens Lorentzen

For tredje år i træk er der lagt op til skattedebat i byrådet. Og for tredje gang ser det ud til, at et kæmpe flertal i byrådet tirsdag aften afviser et forslag om at forhøje personskatten. Det er byrådets tre mindste partier, der vil have borgerne til at betale mere til driften af Næstved.