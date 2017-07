Slog mand bevidstløs - sigtet for flere lovbrud

En 41-årig mand fra Næstved kom natten til søndag op at slås med en 36-årig mand fra Herlufmagle. Det skete i Jernbanegade i Næstved, og begge blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter politiet havde fået dem skilt ad.

Politiet ankom til stedet klokken 8.11, og da var den 41-årige forduftet. Han var dog ikke svær at finde frem til, og kort efter blev han anholdt på sin bopæl, der samtidig blev ransaget. Her fandt politiet et gammelt gevær og noget ammunition, så derfor kunne der tilføjes yderligere to sigtelser: En for grov vold og en for overtrædelse af våbenloven.