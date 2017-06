Se billedserie Lars Bjerregaard Hansen har kontor på første sal - og kan fra trappen kigge ud over det store lager med slik til de danske grossister. Foto: Per Witt

Slikimportør sælger kassevis til grossistpris

Næstved - 27. juni 2017

Fredag den 30. juni er der nok grænser for, hvor intereserede nogle børn og andre sliksultne vil være for at få aftensmad, efter at have kigget forbi Bassinbuen 6 tæt ved Køgevej og Megacentret. For der ligger Næstveds importør af bland-selv slik, Candyland.

Her har slik-importøren, der blev startet helt tilbage i 1974 haft sit store lager og administration siden 2010, men det er kun anden gang importøren åbner for offentligheden til det store lager med hundredevis af paller med bøtter af bland-selv slik.

- Vi havde for første gang salg til private af slik i bøtter op til jul sidste år, og vi gentager nu vores lagersalg, hvor alle kan købe op til 120 forskellige sliktyper til rene grossistpriser, fortæller indehaver Lars Bjerregaard Hansen, 45 år, der købte sig ind i importfirmaet i 2011.

Candyland har gennem årene skabt relationer til gode slikproducenter i Europa. Der bestilles omkring 30 paller ad gangen leveret på lastbil fra lande som Frankrig, Holland, Sverige Tyskland og Belgien.

På det 1000 kvm store lager står hele tiden paller med slik til levering til de danske grossister. Nederst står åbne paller, hvor man på dagen den 30. juni i tidsrummet klokken 11 til 16 kan gå rundt og sikre sig bøtter med favoritslikket. Og her er alt fra vingummi, lakrids og chokoladekugler i sjove former, farver og smage fuldstændig som de findes i mange butikker og supermarkeder. Bemærk dog at man køber bøtter med 1 til 2,7 kg slik ad gangen samt at man naturligvis ikke slipper for at betale både sukkerafgift samt moms på slikket.

Hvert år får Candyland tilført yderligere omkring 25 nye varianter slik i Pick & Mix sortimentet, som det hedder på nudansk. Men der sker faktisk en løbende udskiftning af sortimentet, hvor nogle varianter forsvinder.

- Vi oplever sjovt nok en stigende interesse for de lidt sure slikvarianter. Hvorfor aner jeg simpelthen ikke, siger Lars Bjerregaard Hansen. Han understreger, at han aldrig har direkte kontakt med detailleddet, så det udelukkende en erfaring han har gjort ud fra de indkøb grossisterne foretager.

Køb kan foretages med kontanter eller MobilePay - ikke Visa/Dankort.