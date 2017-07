Indtil videre må huset på Sneserevej 72 ikke rives ned. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Slidt bindingsværkidyl må ikke rives ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slidt bindingsværkidyl må ikke rives ned

Næstved - 29. juli 2017 kl. 08:16 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det står stadig og forfalder, men Næstved Kommune har afvist at tillade en nedrivning af det næsten 300 år gamle hus på Sneserevej 72 i den lille landsby øst for Næstved..

Det glæder Næstved Bevaringsforening.

Bevaringsforeningen og flere lokale beboere gjorde indsigelser med kraftige protester imod nedrivningen, hvilket altså er taget til følge. Kommunen skal i den forbindelse have stor ros for at fastholde og træffe afgørelse efter lokalplanen, skriver foreningens formand Karl Topsøe-Jensen til Sjællandske.

Der blev i alt indsendt syv høringssvar til Næstved Kommune.

Huset er opført i 1738 og er et dødsbo. De 125 kvm kunne i april i år erhverves for 550.000 kroner, og ifølge ejendomsmægler Allan Hansen, Danbolig, så indikerede prisen også, at huset er i dårlig stand. Huset er nu sat ned til 450.000 kroner.

Ejendomsmægleren havde fået en konkret henvendelse fra en køber, der ville rive huset ned og bygge noget nyt.

I Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger er huset på Sneserevej 72 placeret i kategori 3 på en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst.

I afslaget skriver byplanlægger Christian Lærke Christensen, Næstved Kommune, at man har vurderet, at den ansøgte forhåndsgodkendelse til nedrivning af ejendommen ikke er i overensstemmelse med lokalplanens §1 og 9.1 om bevaring af udvalgte bygninger.

Han skriver videre: Nedrivning kan derfor ikke tillades, da det blandt andet er lokalplanens formål at bevare eksisterende karakteristisk bebyggelse, deriblandt den pågældende ejendom. Næstved Kommune har derfor givet afslag på forhåndsgodkendelse til nedrivningstilladelsen - så vidt Næstved Kommune.

Det er nu muligt formelt at klage over afgørelsen til Planklagenævnet eller at prøve at få et af byrådsmedlemmerne til at tage sagen op politisk.