Næstved byråd afgør i aften om stadion skal have mere lys og indlagt varme under græsbanen.

Slagsmål om lys og varme på stadion

Næstved - 30. maj 2017 kl. 07:19 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre siger nej til at investere syv millioner kroner i lys og varme på Næstved Stadion. Efter at Næstved Boldklubs hold er rykket ud af 1. divison, er der ikke længere behov for en udbygning af det kommunale stadion. Og derfor siger Venstres byrådsgruppe i aften nej til at udbygge lysanlægget og installere varmerør under græsset.

- I Venstre vil vi gerne sende det signal, at vi ikke rutter med pengene. Og efter at holdet er rykket ned i 2. divisiomn, er det ikke længere nødvendigt med varme i banen og et forbedret lysanlæg. Det er udtryk for rimelighed og omtanke at vente med de investeringer, siger Venstres borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen til Sjællandske.

Han tilføjer, at Venstre er parat til at bruge pengene, så snart Næstved Boldklub er tilbage i første division.

- Det kan så være en fin gulerod for klubben. Vi håber alle, at holdet hurtigt er tilbage i første division, og så skal stadion forbedres. Men lige nu er det ikke nødvendigt. Og det tror jeg også boldklubben er enig i. Det er sund fornuft at vente. Der er pres på bygge-sektoren, så jeg tror ikke, at prisen er specielt fordelagtig i øjeblikket. Og prisen på LED-lys falder, siger Kristian Skov-Andersen.