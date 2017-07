Sjællandskes omtale af sagen om Allan og Majken Lund Peters 1. juni. Illustration: Robert Andersen

Slagelse Sygehus afviser kritik fra pårørende

Næstved - 06. juli 2017 kl. 06:49 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Sygehus har svaret på de spørgsmål, som Sjællandske stillede i forbindelsen med artiklerne om Allan og Majken Lund Peters fra Tappernøje lørdag 1. juli.

Læs også: Problemer kan ændre sygehusplan

Allan Lund Peters blev indlagt med hjerneblødning først på Rigshospitalet og siden på Slagelse og Roskilde sygehuse.

Han ligger i dag handicappet og stærkt afkræftet på et plejecenter i Næstved, mens hans kone Majken Lund Peters har fremført kritikken af Slagelse Sygehus.

Region Sjælland påpeger flere gange, at svarene ikke kommer fra sygehusdirektør Vagn Bach, men fra Slagelse Sygehus.

Sjællandske har tidligere bedt om et interview med Vagn Bach eller en anden fra sygehusledelsen. Man er ikke vendt tilbage med svar på dette ønske, derfor bringer avisen, de skriftlige svar fra sygehuset.

Det fremgår af svarene fra Slagelse Sygehus, at Allan Lund Peters blev tilset af neurologer under sit ophold på sygehuset, og at man fra sygehusets side mener, at Allan Lund Peters blev tilset af en psykiater fem dage efter, at han kom tilbage til Slagelse fra Roskilde 12. april. Han led på det tidspunkt af en psykose og af depression.

Majken Lund Peters fortalte, at de vagter, der skulle holde øje med hendes mand, blev brugt til andre opgaver også. Dette betød at Allan Lund Peters flere gang forlod både afdeling og sygehus.

Slagelse Sygehus svarer følgende: Der ordineres fast vagt 12. april og proceduren er, at fast vagt altid har øjnene på patienten. Derfor har der været fast vagt hos patienten. Trods fast vagt kan patienten forlade afdelingen, da man juridisk ikke må tilbageholde patient. Fast vagt følger med, hvis patienten forlader afdelingen og alarmerer afdelingen, såfremt det sker. Således handles der på, at enten læge eller andet personale hjælper med at overtale patient til at komme tilbage til afdelingen. Hvis det ikke lykkes, må man juridisk kontakte politiet.

Sjællandske har spurgt Slagelse Sygehus, om hvad man mener, om det overordnede forløb på sygehuset for Allan Lund Peters, og sygehuset svarer:

Vi mener, at det er et meget kompliceret forløb, hvor der desværre tilstøder komplikationer. Der tilstøder komplikation med en byld, og den situation kan man ikke gardere sig imod. Det kan desværre opstå, når der er tale om en infektion. Patienten blev overflyttet fra Rigshospitalet med infektion i hjernen. Der er altid en risiko for udvikling af byld, hvilket diagnosticeres med CT-scanning.

Sjællandske har spurgt, om noget kunne være gjort bedre, men det har sygehuset ikke svaret på.

Majken Lund Peters fortæller, at man ikke kendte til Allan Lund Peters tilstand, da han ankom til Roskilde i forbindelse med en forværring i hans tilstand. Dette bliver først udredt med hendes mellemkomst og i et efterfølgende samarbejde med Rigshospitalet. Der manglede tilsyneladende information fra Slagelse Sygehus.

Dette afviser Slagelse Sygehus og svarer, at journalen er fælles for sygehusene i Region Sjælland, og papirerne var tilgængelige i Roskilde. Patienten blev overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling, da det drejede sig om en infektion i hjernen.

Majken Lund Peters fortæller, at Allan Lund Peters i en periode på fem dage blev flyttet rundt mellem CNN - Center for Neurorehabilitering, Næstved, Slagelse og Roskilde sygehuse syv gange.

Ifølge Slagelse Sygehus bliver patienten flyttet pga. sin sygdom og udviklingen i sygdomsforløbet.

Sjællandske har spurgt, om man på Slagelse Sygehus inden overflytningen til Roskilde har konstateret, hvad der var galt med Allan Lund Peters - altså at det var en byld i hjernen, der skabte betændelse i kroppen?

Dertil svarer Slagelse Sygehus: Patienten bliver overflyttet til Roskilde Sygehus, fordi hans forløb ikke retter sig. Når der er infektion, er man også opmærksom på, at der kan være en byld. Patienten flyttes til infektionsmedicinsk i Roskilde for videre udredning og behandling, hvilket også inkluderer udredning for byld i hjernen.

Torsdag i sidste uge kom det frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde udstedt en række påbud angående neurologisk afdeling på Slagelse Sygehus på grund af manglende kompetence på afdelingen for neurologi, og Sjællandske har spurgt, om Allan Lund Peters var indlagt et andet sted på Slagelse Sygehus, end de afdelinger som Styrelsen for Patientsikkerhed har kritiseret i rapporten?

Svaret er: Allan Lund Peters var indlagt på Neurologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.

Sjællandske spørger, om Allan Lund Peters har været et offer for den i medierne omtalte inkompetence, der har hersket på Slagelse Sygehus?

Svar: Vi har inden Allan Lund Peters indlæggelse taget hånd om de udfordringer, der var i afdelingen tidligere.

Styrelsen for Patientsikkerhed opretholder påbuddene.

Der skal aflægges rapport første gang 1. august.

