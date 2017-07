Se billedserie Slagelse Sygehus får massiv kritik. Foto: Jens Wollesen

Slagelse Sygehus: S-politiker vil have sagen undersøgt

Næstved - 10. juli 2017 kl. 07:44 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg var ved at køre galt på vej hjem, da jeg hørte det.

Det siger Næstveds socialdemokratiske repræsentant i Region Sjælland Susanne Lundvald.

Det kom helt bag på hende, at situationen var så slem, at Styrelsen for Patientsikkerhed mente, at der skulle udstedes et påbud til akut og neurologisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Det har betydet, at afdelingen for neurologi de facto er lukket, ind til forholdene bliver bragt i orden.

- Jeg vidste det ikke. Det er ikke i orden, at vi ikke har fået det at vide, siger hun.

Nu vil hun have undersøgt, hvor ansvaret for den manglende information kan placeres.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) har udtalt til P4 Sjælland, at han heller ikke vidste noget om det. Han erkender dog, at han har det formelle ansvar.

gruppeformand Jan Hendeliowitz er heller ikke tilfreds og kalder over for P4 situationen for utryg.

Susanne Lundvald har fulgt udviklingen på neurologisk afdeling på Slagelse Sygehus længe, og hun har gennem meget lang tid vidst, at den var helt gal, men det var hendes klare indtryk, at ledelsen havde taget hånd om problemerne.

- Vi har foretaget tiltag for at sikre kvaliteten. Vi flyttede akutmodtagelsen til Roskilde. Jeg er ked af, at det ikke fungerer, siger hun.

Hun mener, at det er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt politikerne har fået urigtige oplysninger fra ledelsen, og hun vil ikke sige noget om, hvorvidt hun stadig har tillid til sygehusledelsen med Vagn Bach i spidsen.

En kommende undersøgelse må vise, hvor i embedsværket informationen om de nuværende tilstandene på Slagelse Sygehus strandede.

Den øverste embedsmand i Region Sjælland er administrerende direktør Per Bennetsen, og den øverste ansvarlige for sygehusvæsnet i regionen er Lars Onsberg Henriksen. Sygehusdirektør Vagn Bach har det daglige ansvar for driften af Slagelse, Ringsted og Næstved sygehuse.

Nu vil Susanne Lundvald have undersøgt, hvem der vidste, at Styrelsen for Patientsikkerhed påtænkte at udstede et påbud. Det er aldrig tidligere sket, at styrelsen har lukket en hospitalsafdeling.

- Der er nogen, der har svigtet, siger hun.

Regionens patienter skal nu behandles på neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus, og Susanne Lundvald har ingen forklaring på, hvorfor behandlingen fungerer i Roskilde og ikke i Slagelse.

- Måske skal vi lukke i Slagelse eller fordele personalet, siger hun.

Argumentet for at flytte neurologisk afdeling fra Næstved Sygehus var netop, at det skulle ligge, hvor der var en akutmodtagelse.

- Nu kunne det lige så godt ligge på Næstved, siger Susanne Lundvald.

Flytningen kostede personale, fortæller hun.

Men ifølge hendes oplysninger var niveauet tidligere lige så ringe i Næstved.

Vagn Bach fortalte til flere medier i forbindelse med påbuddet, at sygehusledelsen var uenig i beslutningen. Han mente, at ledelsen havde styr på situationen.

Susanne Lundvald er dog ikke klar til at skyde sygehusdirektøren ned. Hun mener, at en kommende undersøgelse må klarlægge hvem der har ret - Vagn Bach eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

For ca. et år siden kom det frem, at niveauet på den kirurgiske afdeling på Nykøbing Falster Sygehus var for ringe.

Regionen valgte at lukke for akutte mave-tarmoperationer i en periode, og en efterfølgende undersøgelse konkluderede, at problemerne blandt andet bundede i, at afdelingen for mave og tarmkirurgi havde stået uden leder i fire år, usikkerhed omkring lægernes uddannelsesniveau samt sprogproblemer. Det skrev TV2 Nyhederne i august 2016.

Det er tilsyneladende de samme problemer, Slagelse Sygehus nu er ramt af.

På nuværende tidspunkt kan man næppe fortænke borgerne i Region Sjælland i at tænke, hvor det mon sker næste gang, og det kan Susanne Lundvald godt forstå, men maner til besindighed.

Hun fortæller, at det er svært at rekruttere læger til regionen, og hun henviser til politikerne på Christiansborg.

- Man kan ikke presse lægerne til at tage der hen, hvor der er arbejde, siger hun.

Der er flere end 400 danske læger, der arbejder i Norge.

Slagelse Sygehus skal melde tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed 1. august, om hvordan tingene udvikler sig.

Regionsrådet holder sommerferie, og det første møde i forretningsudvalget, hvor Susanne Lundvald sidder, er 14. august, og regionsrådet træder sammen 22. august.

Så er spørgsmålet: Hvor ender aben?