Skulpturer i sorg

»Vi skulpturer er oprørte. Vi ser politikere, der skaber reformer, der gør mennesker fattige. Vi ser flere og flere hjemløse, der gør klar for natten i det ringe ly for vind og vejr, vi kan skabe. Vi ved, at sociale investeringer betaler sig. Så i stedet for at drive folk længere og længere ud, kan det betale sig økonomisk at behandle byens borgere anstændigt. Vi skulpturer står bag byens borgere i solidaritet.«