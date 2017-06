Se billedserie Donald Trump har ikke levet forgæves. Fotos: Anna C. Møhl

Skraldekampagne inspireret af Trump-slogan

Næstved - 17. juni 2017 kl. 07:54 Af Anna C. Møhl

Når det er fredag og endda læseferie, er Rådmandshaven et populært sted at mødes for Næstveds unge.

Nogen gange udvikler festen sig, overblikket ryger og byens centrale park omdannes til en festivallignende losseplads. Havemøbler, pizzabakker, cigaretskodder og øldåser flyder over det hele. Men nu skal det være slut.

Næstved Kommune har i samarbejde med elever fra Holmegaardskolen og Næstved Gymnasium og hf udviklet »Grøn Generation«, der skal reducere mængden af affald i parker - særligt Råderen, som byens unge kalder Rådmandshaven.

Et af ønskerne var flere skraldespande af den synlige slags. Eleverne synes, at skraldespandene skulle males med graffiti for at understøtte Næstved Kommunes status som streetart- by.

William Hjort, der er kendt fra flere graffitigavle rundt omkring i byen, har løst opgaven med at peppe skraldespandene op.

En af dem med teksten: Make trash great again.

I en kasse er der tæpper, bolde og stangtennis, som er til fri afbenyttelse.

Meningen med det hele er at gøre Rådmandshaven et lækkert sted at mødes i et forfængeligt håb om, at man lægger tingene tilbage og smider sit affald i skraldespanden.

Desuden er der havemøbler til fri afbenyttelse i Rådmandshaven.