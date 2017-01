Hans Stokholm nåede at være skoleleder på Holmegaardskolen i godt to år. Han opfordrer alle til at fortsætte det gode arbejde. Foto: THOMAS OLSEN

Skoleleder opfordrer: Fortsæt det gode arbejde

Næstved - 10. januar 2017 kl. 14:32 Af Mia Than West

Hvis bare halvdelen af det passer, så er jeg en fantastisk leder.

Sådan siger Hans Stokholm - snart forhenværende skoleleder på Holmegaardskolen. Torsdag meddelte han forældre og lærere, at han stopper som skoleleder primært på grund af samarbejdet i skolebestyrelsen og den manglende tillid, som flertallet i bestyrelsen har udvist.

Efterfølgende er det væltet ind med positive tilkendegivelser fra både lærere og forældre, som giver udtryk for, at Hans Stokholm har gjort et rigtig godt stykke arbejde og i den grad vil blive savnet på skolen.

Ord som dygtig, empatisk, vellidt, respekteret, handlekraftig, synlig og nærværende går igen og igen i de mange beskrivelser af Hans Stokholm som skoleleder. Maria Garn, der er mor til en datter i 8. klasse på Holmegaardskolen, afd. Fensmark, har endda startet en underskriftindsamling for at vise sin sympati. Over 300 har skrevet under på, at de ønsker, at Hans Stokholm bliver på Holmegaardskolen.

- Lærerne har løbende givet mig opbakning og ros. Det har de været rigtig gode til. At der så var så stor opbakning fra forældregruppen, og at det er så massivt, som det er, var jeg ikke klar over, konstaterer Hans Stokholm.

Han har tidligere fortalt, at han under processen i drøftelserne af budgettet for indeværende skoleår er blevet kaldt både »idiot«, »umenneskelig«, »uden følelser for andre« og »hjernedød«. Hvor længe uoverenstemmelserne mellem skolelederen og bestyrelsen har stået på, vil Hans Stokholm ikke sige noget om.

- Det har jeg ingen yderligere kommentarer til. Det er mit valg. Bestyrelsen har aldrig sagt, at de ville af med mig. Det er ikke sådan, at skolebestyrelsen ikke vil det bedste for skolen. Det skal bare ikke være med mig, siger Hans Stokholm og opfordrer alle til at fortsætte det gode arbejde.

- Det er ikke mig alene, der har kæmpet. Det er også personalegruppen. Holmegaardskolen er en rigtig god skole med engagerede og dygtige medarbejdere. De er her stadig og arbejder fortsat for at sikre den gode læring. Hold fast i de ting, der er og fortsæt det gode arbejde, siger han.

Den positive opbakning fra lærere og forældre på Holmegaardskolen vækker følelser hos Hans Stokholm, men det får ham dog ikke til at ændre mening.

- Nej, ikke på nuværende tidspunkt, så langt jeg er i processen, erklærer han.

Hans Stokholm har sidste arbejdsdag på Holmegaardskolen i dag tirsdag. Onsdag kl. 8 starter han i sit nye job som daglig leder på Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund. Administrativ leder Jørgen Wilms konstitueres som skoleleder, indtil en ny skoleleder ansættes på Holmegaardskolen.