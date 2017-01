Hans Stokholm når at være skoleleder på Holmegaardskolen i to år og nogle få dage. Han stopper på tirsdag på grund af manglende tillid fra skolebestyrelsen. Foto: Thomas Olsen

Skoleleder har sagt op på grund af skolebestyrelsen

Hans Stokholm har efter to år valgt at stoppe som skoleleder på Holmegaardskolen i Fensmark.

Begrundelsen er, at han oplever manglende tillid og opbakning fra skolebestyrelsen. Bølgerne er gået højt blandt andet i forbindelse med budgetlægningen for indeværende skoleår, hvor medlemmer af skolebestyrelsen har kaldt skolelederen for »idiot«, »hjernedød« og »umenneskelig«, skriver Sjællandske. Den slags har han ikke længere lyst til at stå model til.

Formanden for skolebestyrelsen på den sammenbragte Holmegaardskolen Thomas Jensen er forbavset over skolelederens beslutning og mener, at der har været nogle »små bump på vejen«, men at de ellers har haft et ok samarbejde.