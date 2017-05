Se billedserie Her ved den røde fisk anlægges fiskevuggestuerne.

Skoleklasser bygger vuggestuer til fisk

Næstved - 09. maj 2017 kl. 12:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt nyt til Ellebækkens ørredyngel. I dag tirsdag den 9. maj hjælper skoleelever fra Sjølundskolen nemlig kommunens åmænd og frivillige fra foreningen Grusbanden med at lægge sten og grus ud i bækken ved Næstved, så småfisk har større chance for at overleve.

Baggrunden for de nye sten-vuggestuer er, at der netop er udgravet en ny klimasø ved Ellebækken, lige nordøst for Næstved By. Afløbet fra denne sø leverer vand til Ellebækken, og bækken er nu på en længere strækning lagt tilbage i naturlige åslyngninger. Nu ligger det nøgne vandløb og savner sten og grus på vandløbsbunden - sten som vil give mere variation og skjulesteder til glæde for bækkens vandløbsdyr og ørredbestand.

De første sten- og grusudlægninger bliver taget af to internationale skoleklasser fra Sjølundskolen. Og det er ikke kun fiskene, der får noget ud af stenarbejdet. Det er nemlig også meningen, at eleverne får en biologisk forståelse af de krav, som små ørreder har i deres første leveår. F.eks. skal fiskene kunne skjule sig for fiskehejren, finde læ for stærk vandstrøm og finde fødeemner, som lever på de udlagte sten.

Til stenudlægningen vil de få hjælp fra Fishing Zealands grusbande, som er frivillige borgere, der har speciel interesse fiskevelfærd i vandløb på Sjælland.

Interesserede kan dukke op på Stenlængegårdsvej kl. 11, ved rundkørslen på den nye omfartsvej.