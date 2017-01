Formand for skolebestyrelsen på Holmegaardskolen, Thomas Jensen (tv.), fortæller, at alle de forældrevalgte medlemmer ønsker at blive i bestyrelsen til trods for, at flere forældre ikke længere har tillid til dem.

Send til din ven. X Artiklen: Skoleformand: Vi ønsker at fortsætte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleformand: Vi ønsker at fortsætte

Næstved - 27. januar 2017 kl. 16:31 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for skolebestyrelsen på Holmegaardskolen, Thomas Jensen, fortæller, at de syv forældrevalgte bestyrelsemedlemmer vil fortsætte arbejdet til trods for, at 212 har skrevet under på, at de ønsker, de skal gå af.

- Vi ønsker at fortsætte, og vi kæmper alle sammen for en god skole. Det er det, der skal være fokus på nu. Det er vigtigt, at vi kigger fremad og står sammen, siger formanden.

- Vi vil skolen det bedste, og vi har fokus på, at alle elever skal blive bedre, pointerer Thomas Jensen, der desuden er åben for en dialog med de forældre, der ikke længere har tillid til skolebestyrelsen.

Siden meldingen om, at den nu tidligere skoleleder på Holmegaardskolen, Hans Stokholm, valgte at sige op på grund af manglende tillid og opbakning fra skolebestyrelsen, har flere forældre givet udtryk for, at de ikke længere har tillid til de forældrevalgte i skolebestyrelsen.

Hans Stokholm har fortalt, at han i forbindelse med forhandlinger om skolens budget for indeværende skoleår er blevet kaldt både »idiot«, »umenneskelig«, »uden følelser for andre« og »hjernedød« af medlemmer af skolebestyrelsen.

Efter 10 dage har skolebestyrelsen ikke reageret på det brev og den mistillidserklæring, de modtog med underskrifter fra forældre, som er utilfredse med deres arbejde. Formanden fortæller, at skolebestyrelsen siden har holdt møde, hvor de har talt om situationen.

- Vi er ved at drøfte, om vi skal svare dem skriftligt eller invitere dem til et møde. Vi skal nok kontakte forældrene og melde noget ud, siger Thomas Jensen, der dog ikke kan svare på, hvad de har tænkt sig at gøre for at genskabe tilliden og skabe ro i forældregruppen igen.

Han afviser, at de vil indkalde til et forældremøde.

- Fra vores side er der bestemt ikke fejet noget ind under gulvtæppet. Vi er enige i skolebestyrelsen om, at nu trækker vi en streg i sandet, fastslår Thomas Jensen.