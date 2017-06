Se billedserie Lars Nedergaard er godt tilfreds med karaktergennemsnittet efter 9. klasses afgangseksamen for det netop afsluttede skoleår. Der skal fortsat arbejdes hårdt, hvis målet om at ligge i den bedste tredjedel af landets 98 kommuner skal nås.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Skolechef: Vi har løftet os i folkeskolen

Næstved - 30. juni 2017 kl. 09:20 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går den rigtige vej for folkeskolerne i Næstved Kommune. Det viser nye tal fra 9. klasses afgangseksamen for de bundne prøvefag, som netop er afsluttet. Samlet set klarer de seks folkeskoler sig i kommunen bedre end året før og ligger efter dette skoleår på et samlet gennemsnit på 6,9 mod 6,6 for skoleåret 2015/2016.

Det glæder skolechef Lars Nedergaard, der har svært ved at få armene ned.

- Det er rigtig flotte tal. Vi har et skolevæsen, der er under pres. De har været igennem en kæmpe organisationsændring. Det er godt nok imponerende, fortæller Lars Nedergaard.

- Det her er så godt, at vi næsten måtte nive os selv i armen. Det er simpelthen en sten fra hjertet, for det handler om børnenes fremtid, konstaterer han.

I de nye tal fra Næstved Kommune er ikke medregnet de såkaldte sociale faktorer. Der er taget højde for antallet af elever på de enkelte skoler, men der er ikke taget hensyn til de sociale forhold, som hvilken baggrund eleverne kommer fra.

Det bliver først medregnet, når Undervisningsministeriet offentliggør tal for samtlige 98 kommuner i landet for skoleåret 2016/2017 i slutningen af året. Lars Nedergaard forventer dog, at man også her vil se en fremgang i forhold til året før, hvor Næstved Kommune med et karaktergennemsnit efter folkeskolernes afgangseksamen på 6,7 placerede sig som nr. 71 ud af landets 98 kommuner.

Skolechefen kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om årsagen til fremgangen i Næstved Kommune skyldes den ny skolestruktur, som trådte i kraft pr. 1. august 2016. Her blev Næstved Kommunes 17 folkeskoler lagt sammen til seks nye distrikter.

- Det vil vise sig over tid. Det vi startede på i 2015, kan vi tillade os at sige, at det har en effekt. Jeg tror, vi har formået at bryde tendensen. Det er helt klart fordi, vi har nogle dygtige folk, pointerer han.

