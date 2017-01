Formand for skolebestyrelsen på Holmegaardskolen, Thomas Jensen (tv.), fortæller, at skolebestyrelsen er lige på trapperne med en officiel udmelding om Hans Stokholms fratræden. Billedet her stammer fra en demonstration mod den ny skolestruktur tilbage i september 2015. Foto: Anders Ole Olsen

Skolebestyrelsesformand: Vi tager det meget alvorligt

Næstved - 11. januar 2017 kl. 12:25 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kritikken vælter ned over skolebestyrelsen på Holmegaardskolen, efter det i sidste uge kom frem, at skoleleder Hans Stokholm stopper på grund af samarbejdet i bestyrelsen. Formand Thomas Jensen fortæller, at de er i fuld gang med at lave en generel udtalelse på vegne af de syv forældrevalgte i skolebestyrelsen.

- Der skal selvfølgelig komme en udmelding fra os. Og det gør der også. Det skylder vi forældrene. Det er trist, og vi tager det her meget alvorligt, konstaterer formanden.

Den primære årsag til Hans Stokholms fratræden er, at flertallet af de forældrevalgte i skolebestyrelsen har udvist manglende tillid til skolens ledelse i forbindelse med drøftelserne af budgettet for indeværende skoleår.

Hans Stokholm er i den forbindelse blevet kaldt både »idiot«, »umenneskelig«, »uden følelser for andre« og »hjernedød«. Og det har fået en del forældre til tasterne, som er vrede over måden, Hans Stokholm er blevet behandlet på.

Skolebestyrelsens behandling af Hans Stokholm bliver blandt andet kaldt for »uanstændig« og »inkompetent«, og mange efterlyser en forklaring fra skolebestyrelsen. Flere anbefaler endda, at der skal skiftes ud, eller at hele bestyrelsen bør gå af.

Til Sjællandske har Thomas Jensen tidligere udtalt, at han er forbavset over, at Hans Stokholm stopper som skoleleder, og at der »har været nogle små bump på vejen, men ellers har vi haft et ok samarbejde«.

Sjællandske ville gerne have haft formanden til at forholde sig til kritikken og forklare, hvad de vil gøre for at skabe ro i både forældre- og lærergruppen og få tilliden tilbage.

- Vi har sagt, hvad der skal siges i det. Det er vigtigt, at vi står sammen nu i stedet for at løbe i hver vores retning, fastslår Thomas Jensen.

Bestyrelsesformanden vil dog meget gerne uddybe, når han har drøftet det med resten af skolebestyrelsen, og alle er blevet enige om, hvad der skal meldes ud.

