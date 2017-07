Skidt tur hjem

Næstved: Det gik stille og roligt for sig under selve Grøn, men der var noget ballade, da publikum var på vej hjem.

To mænd fra Menstrup fik nogen på hovedet af en bilist, som hidsede sig op. Det skete kort efter at pladsen lukkede klokken 21.30. Den voldsomme episode foregik ud for Ringstedgade 9, og de to mænd, som det gik ud over, er henholdsvis 51 og 15 år.