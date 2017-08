Se billedserie - Jeg drømmer om et stort hotel og en Ikea på havnen, siger Helge Adam Møller. Foto: Mogens Lorentzen

Skal vi fortsat have erhvervshavn i Næstved?

Næstved - 18. august 2017

Af Mogens Lorentzen

Har Næstved Havn en fremtid som erhvervshavn?

Det store spørgsmål ønsker de konservative besvaret. Partiets gruppeformand Helge Adam Møller foreslår, at der udarbejdes en masterplan for hele havneområdet. Og planen skal besvare spørgsmålet, om Næstved skal satse på erhvervshavn eller spændende byudvikling?

- Erhvervshavnen er ikke som tidligere den store økonomiske dynamo for byen. Overskuddet har de sidste år ligget på 1,6 millioner kroner.

Og fremtiden skal vurderes i lyset af udviklingen i andre større og mere naturligt beliggende havne som Køge, Stigsnæs og især Vordingborg, siger Helge Adam Møller til Sjællandske.

Han indrømmer, at partiet er i tvivl, og derfor ønskes en masterplan udarbejdet af et anderkendt firma. Og med en uafhængig analyse.

Helge Adam Møller erkender, at erhvervshavnen har været diskuteret blandt borgere, erhvervsfolk og politikere i mange år.

- Mange er i tvivl, om vi skal satse på erhvervshavn eller byudvikling med en attraktiv bydel i vandkanten. Og kun 500 meter til Axeltorv. Et område med boliger, småerhverv, cafeer og sejler-turister, siger Helge Adam Møller.

- Jeg er i tvivl, og derfor ønsker jeg en analyse og en masterplan. Personlig tror jeg ikke, at vi har en erhvervshavn om fem-seks år, men jeg ved det ikke, siger den konservative gruppeformand.

Lige nu er strategien, at Næstved Havn skal satse på byggeri af en afdeling på Ydernæs.

Helge Adam Møller frygter, at der er tale om en gigantisk fejlinvestering. Med blandt andet Vordingborgs satsning på havnebyggeri, vil Næstved stadig halte bagefter. Blandt andet på dybden. Vordingborg satser på en dybgang omkring 11 meter, hvor ambitionen i Næstved er godt det halve.

Helge Adam Møller kan se både fordele og ulemper ved at satse på erhvervshavnen. På negativ-siden tæller, at erhvervshavnen blokerer for byudvikling, indretning af lækre cafeer, boliger og gallerier.

Forslaget skal behandles i byrådet på tirsdag, og umiddelbart ser det ud til, at der er et stort flertal for at udarbejde en masterplan. Den vil koste mellem 500.000 og 700.000 kroner.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) er klar til at støtte forslaget om en masterplan for havneområdet, men han vil ikke sætte en stopper for Næstved som havneby.

- Jeg vil ikke jage erhvervskunder væk fra havnen. Så der skal være erhvervshavn, men ikke nødvendigvis hvor den nuværende er, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.