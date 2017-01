Skal banken sælge kaffe

Nu er det måske snart slut med café i Nyboligs ejendomsmæglerbutik på Dania. Næstved byråds Plan og Ejendomsudvalg drøfter på næste møde, om kommunen skal fastholde kravet om café. Det var i 2005 kommunens betingelse for, at Nybolig kunne flytte ind i strøglokaler med sin ejendomsmæglerbutik.

- Jeg har fået en henvendelse, og udvalget er indstillet på at drøfte sagen på næste møde. Og personlig mener jeg ikke, at det giver mening at halvdelen af lokalerne står tomme. Der er ingen gæster i cafeen, siger Daniel Lillerøi til Sjællandske.

God mening Han forventer, at udvalget ser positivt på ansøgningen. Lokalerne på Dania har aldrig rigtigt fungeret som café. Og derfor giver det ifølge formandens opfattelse god mening, at droppe kravet om café. Der er plads til 33 stole, men ifølge Sjællandskes oplysninger, er der ikke solgt meget kaffe i den café gennem årene.

Det var den daværende Max Bank, der var med til at løsne de stramme greb, da banken fik lov til at indrette en stor bankcafé på hjørnet af Indre Ringstedgade og Grønnegade. Den forreste del af bygningen blev anvendt til café, som i øvrigt var en pæn succes. Byrådets forudsætning for tilladelsen var, at der blev drevet café, og at den fulgte de øvrige butikkers åbningstider. Herunder også lørdags-åbning.