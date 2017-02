- Det er sværere at blive integreret i det danske samfund, hvis begge ægtefæller er på kontanthjælp, siger Githa Nelander (DF). Foto: Anders Ole Olsen

Skal Næstved i gang med Odense-modellen?

Næstved - 20. februar 2017 kl. 05:42 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har Næstved samme problem som Odense med sygemeldte indvandrerkvinder på kontanthjælp?

I Odense viste det sig efter en gennemgang af 30 indvandrerkvinders lægejournaler, at ni ud 10 sygemeldte var jobparate, når det kom til stykket.

- Der er procentvis flere indvandrere i Odense, end der er her i Næstved, så jeg forventer ikke, at problemet er lige så stort her. Men hvor stort er det lokale problem, spørger byrådsmedlem Søren Revsbæk (V). På Beskæftigelsesudvalget møde i morgen har han sammen med DFs Githa Nelander sat sagen på dagsordenen.

I 2016 var her der her i Næstved 283 indvandrerkvinder på kontanthjælp. Langt hovedparten er fra ikke-vestlige lande.

Omregnet til fuldtidspersoner er det 183, da de i gennemsnit har været på kontanthjælp i godt 30 uger.

Disse tal siger dog intet om, hvor mange af dem, der samtidig er sygemeldt.

- Men så har vi taget hul på diskussionen. Odense var en øjenåbner for de fleste. Nu tager vi fat i problemet lokalt. Hvis det viser sig, at de sygemeldte indvandrerkvinder er overrepræsenteret, så er spørgsmålet selvfølgelig hvorfor, siger han.

- Hvis det er nødvendigt at smide dragten eller tørklædet for at få et job, så må de gøre det, mener Githa Nelander.

- Og vi skal ikke give dem kontanthjælp, hvis det er på grund af deres kultur, at de passer børnene og hjemmet i stedet for at være på arbejdsmarkedet, tilføjer hun.