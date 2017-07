Se billedserie Janne Birdal (grøn kjole) står for den kreative undervisning. Her skal der laves collager.

Sjovt, sundt og stimulerende seniorliv

Næstved - 23. juli 2017 kl. 07:22 Af Jan Søe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En positiv livsindstilling kan bringe en langt i livet. Tag nu bare de 30 seniorer, som i denne uge har deltaget i AOF's sundhedshøjskole for seniorer.

De er alle 60+'ere, og fremfor at blive hjemme i sofaen valgte de at bruge ugen på at blive klogere på, hvordan man kan leve mere sundt, få bevæget sig rigtigt og udnyttet sine sanser. Og dertil måske det vigtigste af det hele: Hyggeligt samvær med ligesindede.

Og de fik det hele, de 27 kvinder og 3 mænd, der deltog i Sundhedshøjskolen, hvor aktiviteterne foregik i Musikstalden på Grønnegades Kaserne om dagen, mens de samtidig boede hjemme hos dem selv. Sundhed er tilsyneladende stadig ikke noget for »rigtige« mænd. Og det er synd. For de fleste deltagere var udover at være kvinder også enlige, så her kunne være en oplagt datingmulighed for kreativt tænkende mænd.

Det hyggelige samvær var så absolut i højsædet undervejs i kurset, der blandt andet bød på lettere fysisk træning og afspænding, tips og øvelser til bedre søvnvaner, sjov motion, stemmetræning og kunstneriske udfoldelser. Dertil en dag med udflugt i det grønne.

Det hele foregik i en positiv atmosfære med masser af gode grin undervejs.

Venindeparret Else Madsen og Birthe Pedersen fra Næstved har begge været på almindelige højskoleophold. De synes, det var ganske rart med daghøjskolen og kunne godt finde på at deltage igen næste år.

- Det er dejligt at lære nye mennesker at kende. Holdet har fungeret godt sammen og været gode til at hjælpe hinanden. Jeg tror mange flere ville have godt af at deltage, siger Else Madsen.

- I vores alder sidder mange alene hjemme. De ville have godt af at komme ud og møde andre og finde ud af, hvad man selv kan gøre for at få et mere aktivt liv i den tredje alder, siger Birthe Pedersen og fortsætter:

- Kurset har været rigtig godt. Vi har fået en masse impulser i et fællesskab, som har været rigtigt sjovt og rart. Samtidig har vi fået noget viden, vi kan bruge derhjemme om ernæring og træningsøvelser.

Birthe pedersen var også meget glad for udflugtsdagen, for når man får puttet en hel masse ny viden ind i hovedet, er det også rart med et lille pusterum.

En af de blot tre haner i kurven var Niels Kjeldgaard. Han er for nylig blevet pensionist efter 45 år på arbejdsmarkedet, heraf de sidste 30 år på et mindre støberi i Næstved. Han skal lige vænne sig til pensionisttilværelsen og meldte sig til kurset, da han så en brochure på biblioteket.

- Det har været gevaldigt hyggeligt og sjovt med gode snakke og nyttige råd. Selv om man har hørt meget af det før, lærer man alligevel noget nyt om velvære, motion og kost. Jeg har været glad for det hele, men jeg er især imponeret over sangtræningen og hvordan man skal trække vejret rigtigt. Det er utroligt, hvad man kan lære på bare to timer, siger Niels Kjeldgaard.

Det er Kirsten Skov Nielsen, der for AOF Næstved & Susålandet arrangerer Sundhedshøjskolen. Hun garanterer, at der igen til næste år bliver et lignende arrangement for egnens seniorer.