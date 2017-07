Se billedserie Oliver Hansen (tv.) og Kasper Laursen arbejder fra butikken i Sct. Mortens Gade, hvorfra de er klar til at erobre verden ? eller i hvert fald noget af den.

Sjove plakatdrenges succesfirma fortsætter vokseværk

Næstved - 31. juli 2017 kl. 10:06 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede med en idé til en fest i Næstved i foråret 2015, og siden har Kasper Laursen og Oliver Hansen ikke haft tid til at se sig tilbage. Det har været en kæmpe succes at sælge plakater på hjemmesiden citatplakat.dk og fra oktober sidste år fra butikken i Sct. Mortens Gade i Næstved.

Særligt efterspurgte har plakaterne med Olsen Banden været. De har solgt for over 1 million kroner alene, og omsætningen i virksomheden steg fra 1,3 millioner kroner det første år til 2,5 millioner i 2016. Det har givet de to bedste venner likvide midler til at opkøbe hjemmesiden hipd.dk.

- Det var en af vores største konkurrenter. Der er tre store sider i Danmark, som sælger sjove plakater, og to af dem er nu vores. Vores mål er at eje alle tre, fortæller 25-årige Oliver Hansen.

Med opkøbet er firmaet nu vokset til dobbelt størrelse på rekordtid.

- De to sider sælger cirka det samme, så aktiviteten dobles op. Vi overtog 1. juli, så der er stadig en del indkøring, og vi har rigtig travlt i øjeblikket, siger 24-årige Kasper Laursen og tilføjer:

- Derfor søger vi en grafiker, som også skal kunne noget med webdesign. Samtidig har vi brug for to fuldtidsansatte i november og december udelukkende til produktion og pakning. Sidste år var det rent kaos her ved juletid. Derudover har vi også ungarbejdere.

Meget er altså sket siden starten i en lejlighed på 3. sal. Og det er ikke kun medarbejderstaben og omsætningen, der vokser. De to fortæller, at de leder efter et lokale i nærheden af butikken, som udelukkende skal bruges til at printe og pakke plakaterne i de travle måneder omkring jul.

Vokseværket breder sig endda helt til udlandet nu.

- Vi har lige fået godkendt at kunne sælge vores Olsen Banden-plakater i Tyskland. Filmene er enormt populære i det tidligere Østtyskland, hvilket vi kan mærke, hver gang en østtysk turist er gået forbi vinduet. Så kommer de ind og køber, beretter Kasper Laursen.

Nu kan plakaterne altså trykkes med tyske citater og sælges i første omgang online, men de to iværksættere har en kontakt i Tyskland, som har forbindelse til 4000 butikker.

- Vi tester det først, men vi er ret sikre på, at plakaterne kan sælge godt dernede. Vi ved, at de kan lide plakater - de kigger meget mod nordisk indretning - og vi ved, de kan lide Olsen Banden. Olsen Bandens fanklub i Tyskland er faktisk større end den danske, siger Kasper Laursen.

- Vi håber, det kan blive vores indgangsvinkel til det tyske marked, lyder det videre.

Kasper Laursen og Oliver Hansen fortæller, at de regner med, at Citatplakat omsætter for mindst 5 millioner kroner i år.