Sjælden musling fundet i Susåen

I Susåen søgte udenlandske eksperter i denne uge efter den sjældne tykskallede malermusling, som man længe har betragtet som udryddet i Danmark. Med hjælp fra eksperter fra tyske og østrigske og EU-penge er det nu lykkedes at finde mindst otte af de sjældne muslinger i levende live. Planen er nu at samle muslingerne, så de nemmere kan formere sig. For at det kan lade sig gøre, skal der i vandet være fisk, som muslingelarverne, kan hæfte sig fast på, for senere at kunne udvikle den hårde skal og blive til en rigtig musling. De fisk har ikke været i Danmark siden 1990'erne, og blandt andet derfor troede man heller ikke, at muslingerne stadig var her.