Sindssyg flyttemand med pumpgun solgte kundernes flyttegods

I den usammenhængende forklaring lød det, at våbnet var blevet købt for 2000 kroner, fordi den 45-årige følte sig chikaneret og truet af forskellige bander i forbindelse med sit virke som selvstændig flyttemand.

Inden manden gik konkurs med det firma, nåede han at snyde mindst to kunder for deres indbo, som de betalte ham for at opbevare på et lager. Nogle af tingene blev solgt på nettet, mens det er uvist, hvad der er sket med resten. En ung kvinde har mistet, hvad der svarer til en møbleret toværelses lejlighed.