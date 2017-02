Se billedserie Simon Nonbo glæder sig at præsentere sit nye værksted fredag den 3. februar klokken 14 til 17. Foto:: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: Simon har en iværksætter i maven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Simon har en iværksætter i maven

Næstved - 01. februar 2017 kl. 13:22 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har altid haft en iværksætter i maven. Og en arbejdsdag på 10-12 timer afskrækker mig ikke. Jeg vil gerne være min egen herre.

Siger 27-årige Simon Nonbo. Han er udlært mekaniker, og har netop startet sit eget autoværksted. Firmaet hedder Nonbo Biler, og er indrettet i hans fars totalt-ombyggede lade i Lov syd for Næstved. Faren er tidligere folketingsmedlem og nuværende viceborgmester Karsten Nonbo, der i byggeperioden har været arbejdsmand. »Simon er bossen«, siger Karsten Nonbo, da han i indkørslen på Lov-ejendommen tager imod Sjællandske.

Og Simon Nonbo er i fuld gang på værkstedet. Der er plads til tre lifte på værkstedet. Rigeligt for indtil videre er han Nonbo eneste mand på lønningslisten i firmaet.

Simon Nonbo har aldrig være i tvivl om, at han skulle have noget med mekanik at gøre.

- Jeg har aldrig gidet noget, der ikke havde med motorer at gøre. Mekanik tiltaler mig. Men min drøm er med tiden også at handle med biler, siger Simon Nonbo. Han er udlært mekaniker i Bilhuset i Præstø. Få måneder efter at svendebrevet var i hus fik stillingen som værkfører. Og i dag er han glad for, at han har prøvet at »gå med skjorte« og administrere. Det kommer til gode, når han skal drive sit eget firma.

Rundt i Australien

Beslutningen om at starte Nonbo Biler blev taget, da Simon Nonbo for nogle år siden var med en kammerat i Australien. De købte en bil og i et halvt år kørte de rundt i det store land. 16.000 kilometer og en masse oplevelser blev det til.

Det sidste års tid er al fritid gået med at bygge laden om til et moderne værksted - alene og sammen med gode venner.

Nu har han åbnet et helt traditionelt autoværksted med service af biler.