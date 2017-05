Se billedserie Chr. Winthers Vej var Barndommens Gade for Simon Bang, hvor han voksede op i et kunstnermiljø. Her har han naturligvis også slået sine drengestreger til skitseblokken. Foto: Per Witt

Send til din ven. X Artiklen: Simon Bang udgiver sine børnetegninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Simon Bang udgiver sine børnetegninger

Næstved - 30. maj 2017 kl. 12:57 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var oprigtigt ment og ikke for sjov, når Simon Bangs forældre sagde til ham, at han kunne slippe for at vaske op, hvis han foretrak at tegne. Denne lidt omvendte verden, hvor mange ville sige: »Hvis du bare sidder og tegner, så kan du ligeså godt hjælpe med at vaske op«, var kendetegnende for familien Bang i kunstnerenklaven på Chr. Winthers Vej ved kirken i Fensmark.

Simon Bang var ene dreng i en børneflok på fire i det lille, hjemmebyggede gasbeton-hus hos Jacob og Ulla Bang og samtidig 5. generation i kunstnerslægten Bang. Faderen Jacob var keramiker og søn af billedhuggeren og keramikeren Arne Bang, der boede på samme grusvej. Længere nede ad Chr. Winthers Vej boede Arne Bangs bror, Holmegaard Glasværks første glasdesigner Jacob E. Bang samt den måske mest kendte glasdesigner Per Lütken.

Og det måtte jo ende galt.

På opfordring af kunsthistorikeren Naja Pedersen har Simon Bang fundet en række af de gamle tegninger frem igen. Kendetegnende er, at alle er tegnet, da han var præcis 13 år i 1974. Motiverne vil mange ældre fensmarkere kunne genkende. Her ses glasværket med sine skorstene, markerne ved Trollesgave og udsigt til mosen, de gamle gårde, træmasterne med elledninger og mange andre motiver i en meget sikker streg for en 13-årig.

Tegningerne kan nu ses af alle, når bogen »Børnetegninger - en 13-årig tegner Fensmark og opland« udkommer 9. juni i bogform i bogladerne, i fuld størrelse og i liggende A4 landskabsformat med påtrykt spiralryg og smuds fra en mellemmad og en gnidret filtpen. 128 smukke sider er det blevet til fyldt med tegninger og små fortællinger af Simon Bang.

Simon Bang, der er født i 1960, fik en opvækst, som han selv kalder fattig på penge men tryg. Og i et kunstnermiljø, der ganske naturligt smittede af på drengens interesser allerede fra barnsben. Som dreng fik han foræret sin oldefars malekasse og staffeli af bedstefaderen Arne Bang, der kunne se, at det ville blive brugt.

- Jeg tegnede fra jeg var helt lille. Jeg tegnede altid og øvede mig hver eneste dag med mine blyanter og filtpenne. Da jeg var omkring ni år var jeg blevet bevidst om, at det var den vej, jeg ville gå. Jeg kunne faktisk bidrage til familiens beskedne økonomi ved at sælge nogle af mine små værker, siger Simon Bang.

Der var sjældent tid til at lege med skolekammeraterne fra Holmegaardskolen. De måtte ofte vente på, at endnu en tegning skulle være færdig, før han kom ud af sit selvvalgte tegneunivers for at være social med andre.

- Jeg søgte faktisk at være alene med mig selv og min skitseblok, husker Simon Bang.

Som 13-årig udviste Simon Bang en kunstnerisk modenhed af de mere sjældne. Som teenager tog han næsten dagligt på ture rundt omkring i Fensmark og omegn. Man kunne se ham stå i vejkanten med staffeliet i fuld gang med at tegne landskabet, de forfaldne gårde og i det hele taget bymiljøer omkranset af natur og udsigter. Og altid í en søgen efter det essentielle i motivet. Her finder man sjældent farvelagte landskaber, skyformationer eller bygninger. Stregen er grafisk i sort, grå og brun og med datidens tegnegrej: tushpenne og blyant.

Set med nutidens øjne kommer man på rejse 43 år tilbage til et landsbysamfund i forvandling. Et landbrugslandskab, der langsomt men sikkert blev ændret til parcelhuskvarterer. Visse lokaliteter er dog genkendelige, når man ser Simon Bangs gamle tegninger.

For dem har Simon Bang stadig. Ikke mindre end omkring tretusinde tegninger findes i snesevis af gamle skitseblokke stablet på loftet i hjemmet i København, hvor han har boet siden han var 17 år. Efter 3. real i Fensmark blev han optaget på dispensation på Skolen for Brugskunst/Danmarks Designskole, og tegninger fra barndommens gader blev derfor sjældnere.

Dagen efter udgivelsen kan man kunne møde Simon Bang i SuperBrugsen i Fensmark lørdag 10. juni klokken 12-14. Her kan man samtidig købe et signeret eksemplar. Ved samme lejlighed præsenterer og signerer lokale Linette Bach sin spritnye bog "Fortællinger fra Fensmark, Del 1", der så smukt går hånd i hånd med Simon Bangs tegninger. Linette Bach er den lokale ildsjæl, der startede hjemmesiden www.fensmarkby.dk for godt 2 1/2 år siden med fokus på mennesker og livet omkring glasværket samt i Fensmark by. Hun udgiver i bogen tidligere og nuværende beboeres egne fortællinger fra Fensmark.

Simon Bang og Linette Bach præsenterer også deres bøger i George Christensens Boghandel i Næstved lørdag 24. juni klokken 11-13.