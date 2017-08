Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Sigtet for at stjæle to campingvogne

Næstved - 18. august 2017 kl. 09:48 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet anholdt torsdag en 21-årig mand fra Sandved, som mistænkes for at have stjålet to campingvogne ved et indbrud i et campingcenter i Fuglebjerg.

Tyveriet skete natten til onsdag, hvor tyven klippede en hængelås til porten over for at koble én campingvogn på bilen og køre den til en adresse i lokalområdet. Dernæst vendte han tilbage og nappede endnu en campingvogn, som han kørte samme sted hen. Politiets efterforskning førte frem til den 21-årige, som blev anholdt klokken 11.50 og sigtet for tyverierne. Han blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt igen klokken 14.48.