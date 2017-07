16-årige Sara Aagaard Hyrm fra Vesterhave er udtaget til at repræsentere Danmark ved europamesterskabet i dressur for ponyryttere i Ungarn senere på måneden. Det er ikke første gang, hun deltager i et internationalt mesterskab, hvilket hendes medaljer vidner om. Foto: Niels Brande

Artiklen: Sidste chance for at blive europamester

Sidste chance for at blive europamester

Danmark har aldrig før haft bedre chancer for at blive europamestre i pony dressur end i år. Så enkel er vurderingen fra 16-årige Sara Aagaard Hyrm fra Vesterhave ved Næstved.

Mange faktorer har dog indflydelse på, hvor godt mesterskabet går, for en ting er, om hun som rytter er fit, men ponyen skal også være på toppen, når det går løs. Sidste år foregik EM på hjemmebane i Vilhelmsborg ved Aarhus, og her var Sara Aagaard Hyrm med til at sikre Danmark en sølvmedalje i holdkonkurrencen.

I år skal der kæmpes på udebane i ungarske Kaposvár, og pony og rytter skal derfor, inden EM går i gang, tilbagelægge en køretur på i omegnen af 1500 kilometer over to dage med en overnatning på en travbane i München.

Der er holdkonkurrence de første to dage i Ungarn, mens det på tredjedagen går løs med den individuelle konkurrence. Som optakt til den individuelle konkurrence har Sara Aagaard Hyrm planlagt et nyt program med en højere sværhedsgrad og musik skabt særligt til lejligheden.

Det højere niveau skal være med til at hive flere point ud af dommerne, så hun kan veksle sidste års fjerdeplads i den individuelle konkurrence med en podieplads. Desuden ruster hun for tiden Der Harlekin til den lange rejse med ekstra gåture tre gange om dagen. Det skal styrke dens fysik, så den bedre klarer den lange køretur.

At Sara Aagaard Hyrm er et talent, blev understreget, da hun i marts modtog prisen som årets talent ved Mærk Næstved Sports Award. Næste år er hun for gammel til ponyklassen, så det er sidste chance for at høste de mest gyldne medaljer.