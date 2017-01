Se billedserie Søren Barnes Thomsen er blandt de mange frustrede forældre, som har måtte opgive at booke en plads til sit barn. Datteren Sally skal starte i børnehave om et år, og han håber derfor, at der er en ledig plads i Busters Verden, når systemet kører optimalt.

Shitstorm mod kommune: Forældre raser over nyt it-system

Næstved - 03. januar 2017 kl. 12:02 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er da totalt latterligt og totalt til grin, det her.

Sådan siger Søren Barnes Thomsen. Han er far til Sally på snart to år og sad klar ved computeren kl. 0.00. Her skulle Næstved Kommunes nye it-system nemlig gå i luften, hvor man fremover - efter først til mølle princippet - skal booke plads til sit barn i dagpleje, daginstitution eller SFO.

- Jeg sad oppe fra kl. 24. Jeg startede forfra flere gange og blev ved med at få fejl. Til sidst gav jeg op. Det er simpelthen grotesk. Det handler jo om vores små poder, siger Søren Barnes Thomsen.

- Det er på grund af overbelastning i systemet. Det kan jeg ikke bruge til noget. De må da have forventet, at det ville give et vist pres, konstaterer han.

Flere forældre er voldsomt frustrerede over, at det nye it-system i Næstved Kommune ikke virkede optimalt, da det trådte i kraft ved midnat. Der er fortsat problemer, og det har fået en del til tasterne og sat en shitstorm mod kommunen i gang.

Teamleder i pladsanvisningen, Johnni Helt, der blandt andet har ansvaret for NemBørn, fortæller, at årsagen til it-nedburddet endnu er ukendt.

Firmaet Assemble, som har udviklet systemet, arbejder på højtryk for at finde årsagen.

- Vi er uforstående, og vi beklager selvfølgelig, at starten ikke har været succesfuld. Det har virket for nogen, og vi kan se, at nogen er kommet igennem og har fået plads, fortælller han og tilføjer:

- Vi har testet og gjort ved. Derfor ærgrer det os voldsomt. Vi melder ud, så snart vi ved noget, siger Johnni Helt og opfordrer alle forældre til at følge med på Næstved Kommunes hjemmeside og via facebook, hvor der løbende opdateres.