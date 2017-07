Minestrygeren ligger i træskibshavnen midt i Næstved. Skibet er sat til salg for 2.9 millioner kroner. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Sejlernyt: Minestryger sat til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejlernyt: Minestryger sat til salg

Næstved - 12. juli 2017 kl. 07:33 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunne du tænke dig at eje dit helt eget krigsskib, så er der et af slagsen til salg.

Det skriver Sjællandske.

Det gode skib Baagø ligger i træskibshavnen i Næstved og får meget stor opmærksomhed. Mange går forbi, nogle kigger ind og mindes dengang de påmønstrede Baagø, da de var i Søværnet.

Skibet fra 1941 var i sin tid en af de minestrygere, der blev søsat under tysk kommando. Kun ni af skibene overlevede 2. Verdenskrig. Efter befrielsen overtog Søværnet skibene, som blev døbt danske ø-navne.

Står snorlige

Alex Soza, 42-årig industriel designer, overtog skibet i 2006 og har haft det liggende i København og på Møn.

Da han begyndte at se sig om efter en mere sikker havn til sit flydende sommerhus, lagde Suså Havn kraftigt fra land for at få den mageløse minestryger til at ligge ved kajen i Næstved.

Den dag i 2013, da Baagø sejlede gennem kanalen i Karrebæksminde, var synet et kongeskib værdigt. Alle træskibene i Suså Havn var sejlet til Karrebæksminde for at slå Baagø følge tilbage til Næstved.

- Træskibsfolk holder sammen, det skal du bare vide. Alle lag er velkomne, siger Alex Soza.

Alex Soza har sat minestrygeren til salg for 2.9 millioner kroner. Han vil have et mindre skib. Træskib naturligvis. Eller også vil han bytte skibet for et hus i Sydeuropa.