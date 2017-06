Se billedserie Som et andet trofæ holder den 22-årige unge mand fra Maribo sin hestehale frem. Nu bliver den doneret til, at andre med ufrivilligt hårtab kan få hår på hovedet i form af en paryk. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Tim donerede sit lange hår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Tim donerede sit lange hår

Næstved - 20. juni 2017 kl. 10:18 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er lidt nervøs.

Det indrømmer 22-årige Tim Niemeijer fra Maribo gerne. Han sidder i frisørsalonen Meduza på Fodbygårdsvej 16 i Næstved og venter på, at det om lidt er hans tur til at tage plads i stolen foran spejlet.

Det er tre år siden, han sidst blev klippet.

Nervøsiteten kommer sig af, at han om lidt skal skifte sin lange frisure ud med en kort.

Han vil nemlig donere sit lange, flotte hår, så firmaet Vila's Skandinavisk Parykcenter kan få det lavet om til parykker til andre, der uønsket har mistet håret.

- En af grundene, til at jeg vil give mit hår, er, at det går til et godt formål. Min mor har haft brystkræft og fik siden en anden hormonsygdom, der gjorde, at hun mistede håret, fortæller Tim Niemeijer.

Han ved derfor godt, hvad en paryk kan gøre for et skaldet menneske. I begyndelsen gik hans mor med paryk, men siden valgte hun at bære sin skaldethed uden at skjule den.

For et år siden overvejede han at blive klippet korthåret, da han skulle ud at rejse et halvt år i flere varme lande.

En ven fortalte ham om muligheden for at donere håret, men klipning blev det aldrig til, og siden da har han grundet over idéen.

Vel hjemkommet fra et halvt år i blandt andet Australien og New Zealand har han besluttet sig.

- Jeg havde mere eller mindre besluttet mig for at give mit hår, inden jeg rejste, men på rejsen blev jeg blot yderligere bekræftet i, at det betyder noget at gøre noget for andre mennesker.

I frisørstolen trækker det ud.

Frisør Maj Juul har forklaret vilkårene.

Normalt, når man donerer sit hår, afleverer man det bare eller sender det i en kuvert.

Tilbuddet i dag lyder, at han enten får det gjort gratis, men så bliver det trimmet af, eller også må han betale, hvis der skal klippes en frisure ud af resterne.

Det er et svært valg.

- Jeg har lidt blandede følelser nu, siger Tim Niemeijer, mens han studerer spejlbilledet.

- På den ene side vil jeg gerne bevare lidt af mit hår, men på den anden side vil jeg også gerne give så meget som muligt.

Efter en tids tøven beslutter han sig. Nogle af lokkerne skal bevares, så han kan forlade salonen med en frisure frem for at være skaldet.

Maj Juul samler det udslåede hår i en hestehale og finder saksen frem.

Bid efter bid gnaver den sig gennem den kraftige hestehale, indtil hun til sidst står med den lange tot i hånden.

Det ligner næsten et trofæ.

Maj Juuls frisørsalon har siden maj været modtager af hårdonationer, og indtil videre har tre været forbi med deres hår.

Det her er dog første gang, hun bliver bedt om at foretage det afgørende klip.

Hun rækker hestehalen til Tim Niemeijer, der tager den med et smil med et glimt af vemodighed i mundvigerne.

Frisøren begynder at bearbejde det tilbageværende hår til en frisure, mens Tim Niemeijer joker om, at han med sin unge alder kan nå at lade håret gro og donere flere gange igen.

Håret bliver nu sendt til Vila's Skandinavisk Parykcenter, der sender det videre til deres leverandør.

Her sorteres håret efter kvalitet og anvendes derefter til parykker eller hårdele - eksempelvis toupéer.

Der er ingen garanti for, at det donerede hår går til et specifikt formål såsom en kræftpatient, da netop kræftpatienter ofte får håret igen og derfor må 'nøjes' med fiberparykker i perioden uden hår.

Til gengæld donerer Vila's Skandinavisk Parykcenter 500 kroner til Danske Hospitalsklovne pr. kg. hår, de sælger til deres leverandør.

Og Tim Niemeijer har fået luft om ørerne.