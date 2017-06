Se billedserie I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger..... Fotos: Kristian Willumsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Til gallafest i gummibåd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Til gallafest i gummibåd

Næstved - 22. juni 2017 kl. 09:16 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvide hatte med farvestrålende bånd pryder gadebilledet disse dage. Sådan er det hvert år på denne tid.

Studenterne springer ud og lyser op. I går var der galla-fest på Næstved Gymnasium og hf, hvor de unge skulle fejre at tre års slid - to år for de hf-studerende - er slut.

Aftenen var reserveret til fest, men eftermiddagen var nu også ganske festlig. Både for studenterne, men også for menigmænd, der var vidne til noget af et show, hvis de bevægede sig rundt i centrum sen eftermiddag.

Traditionen tro kom studenterne nemlig kørende i diverse transportmidler, og gaderne i Næstved bød derfor på både hestevogne, kørestole, el-scootere, ladcykler og biler i millionklassen. Gymnasiet er måske ikke den skoleinstitution, hvor kreativitet har det primære fokus, men de unge må siges, at have styr på de skæve tanker også. Der var tænkt over tingene.

På Nygårdsvej, hvor Næstved Gymnasium har hjemme, mødte vi blandt andet Rasmus Sjøholm og Lærke Bloch. De kørte i langsomt tempo på vej mod skolen på to el-scootere. Smilende og stolte.

- Jeg er så glad, men det er også mærkeligt, sagde Lærke Bloch, der efter et sabbatår har tænkt sig at læse til folkeskolelærer.

Der er 328 studenter fra Næstved Gymnasium i år. Højeste karaktergennemsnit er Victor Vestergaard fra 3.w indehaver af. Han afsluttede med imponerende 12,4.