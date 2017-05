Se billeder: Udstilling med døde kroppe

Se billedserie Sofie Hoppe Søe fra 2.R på Næstved Gymnasium & HF var sammen med klassekammeraterne taget til Real Human Bodies-udstillingen. Her står hun og betragter en død kvindekrop - med et lille foster i maven. Fotos: Anders Ole Olsen

Næstved - 20. maj 2017

Det er ikke hver dag, man får lov til at opleve ægte døde kroppe og bogstaveligt talt komme helt ind under huden på menneskekroppen. Men det er netop, hvad man får mulighed for til Real Human Bodies-udstillingen, som i denne weekend kan opleves i Herlufsholm Idrætscenter.

På udstillingen kan man få en masse viden om kroppens anatomi og den konserveringsproces, som de ægte, døde menneskekroppe har gennemgået for ikke at blive nedbrudt. Udstillingen viser blandt meget andet hud, der er skraldet af en menneskekrop, tarme, endetarm og fordøjelsessystem. Man kan også se diverse knogler - med og uden hud - en kvinde i fuld figur med kønsbehåring og et lille foster i maven samt ansigter, der stadig har øjenvipper, øjenbryn og endda næsehår.

Den lille udstilling er rettet særligt mod skoleklasser. Og dem kom der flere af fredag formiddag. Nogle elever fandt det lidt ulækkert og grænseoverskrivende og blev ramt af væmmelse, mens andre lagde sig helt ned på knæ og studerede de døde menneskekroppe nøje.

- Vi har lige haft om fordøjelsessystemet, så det ligger meget godt i forlængelse af det. Det er lidt makabert. Man tænker ikke over, at man også kan lave voksfigurer af døde menneskekroppe, forklarer Sofie Hoppe Søe, der sammen med 27 klassekammerater fra 2.R på Næstved Gymnasium & HF havde rykket undervisningen fra biologi-lokalet til Herlufsholm Idræstcenter for at se Real Human Bodies-udstillingen.

I alt omfatter udstillingen ca. 200 udstillingsstykker, hvor hovedemnerne er skeletter, hjerne, nervesystemet, hjerte, åndedræt, lunger og indre organer. Der er desuden opstillet plancher, hvor man kan læse mere om de ustillede genstande. Udstillingen kan opleves både lørdag og søndag den 20. og 21. maj fra kl. 11-18 begge dage på Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved.