Se billeder: Ringridning på jernhest

Der var glæde og højt humør, da beboere fra ældrecentrene i Næstved Kommune onsdag deltog i et socialt arrangement på Symfonien i Næstved. Efter en god cykeltur på rickshawcykler og en let frokost, skulle der konkurreres i risposekast og ringridning på jernhest, som gik ud på at ramme plet - og få ringen med sig. For nogen lykkes det i allerførste hug at få pinden ind i hullet, mens andre kæmpede lidt.