Se billeder: Ødelagt dige genoprettes på Enø-strand

En stor gravemaskine er onsdag formiddag gået i gang med at udbedre brud i det forhøjede sanddige på stranden i Karrebæksminde.

Diget langs Enø-stranden er flere forsvundet, og nogle steder mere end en meter under normal højde. Der derfor risiko for, at sanddiget ikke er højt nok til at kunne modstå det højvande, der er varslet for Karrebæksmindeområdet onsdag aften og nat.