Se billeder: Afskedsreception for Per B.

Nogen har danset med Per B. Christensen i mange år - andre blot få måneder. Men alle var kommet med det formål at hylde ham og give ham et held og lykke med på den videre vej. Der var både taler og musikalske indslag, og ord som hjælpsom, anerkendende, en god sparringspartner med en kæmpe viden og et godt humør gik igen i de mange taler.

Der blev råbt hurra - tre korte og et langt. Og med opfordring fra Per B. Christensen om at passe på børnene i Næstved, satse på skole og udannelsesområdet som en investering og have høje ambitioner for kultur og events, takkede en direktør i verdensklasse af. Selv om det er af egen fri vilje, at han stopper, var det alligevel en følelsesladet dag, hvor det for alvor gik op for Per B. Christensen, at nu er det nu.