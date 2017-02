To boligblokke på seks etager på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej kan blive et vartegn for Næstved..Visualiseringer: Front Arkitekter

Sct. Jørgens Park Næstveds vartegn

Det er en del af den helhedsplan, som nu skal drøftes i Næstved Kommune. Ejeren af Sct. Jørgens Park har søgt om at udbygge og renovere den store bebyggelse. Den omfatter i dag 820 boliger og et butikscenter med omkring 30 butikker. Sct. Jørgens Park er opført i etaper fra 1964 til 1979, og nu ønsker ejeren Søren Hartmann at opgradere Sct. Jørgens Park.

Endelig omfatter helhedsplanen et forslag om at bygge to seks-etagers bolig-blokke på hjørnet af Østre Ringvej og Vordingbo0rgvej. De markante bygninger er tænkt som et vartegn for indkørslen til Næstved. Der er plads til 32 boliger og de skal opføres på et areal, som ejes af Næstved Kommune.