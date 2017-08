Salon i nye omgivelser tæt på skolen

Frisøren håber at placeringen ved skolen kan give ekstra kunder i det store frikvarter - eller efter skoletid. Men husk at bestille tid, for Rikke Ernstpriis har også salon i Fakse og har ingen fast arbejdstid nogen af stederne.

- Jeg er i salonen, når kunderne vil have ordnet håret. Og det også i weekender, understreger frisøren, der som stylist netop har sat hår i københavn i forbindelse med tv-optagelser for DK4. Hun satser også på at lave specielle aftener i salonen; f.eks. makeup-kurser, hårkur-dag og flette-kurser for f.eks. mor og barn. Fredag 1. september holder hun åbent hus - eller salon - på den nye adresse mellem klokken 17 og 19. Her kommer en pølsevogn forbi og der vil være lidt at drikke. Meld gerne ankomst via salonens facebook-profil.