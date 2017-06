Røveren havde maskeret sig godt, men ikke tænkt på, at hans malerplettede sko var lette at genkende. Modelfoto

Røveri stoppet af Aldi-medarbejder med økse

Næstved - 01. juni 2017 kl. 06:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 23-årig mand fra Næstved er blevet idømt i alt syv måneders ubetinget fængsel. Det skete, da Retten i Næstved tirsdag fandt ham skyldig i samtlige tre forhold, han var tiltalt for.

Hovedforholdet handlede om et røveri, som den 23-årige forsøgte at begå 11. januar sidste år. Det gik dog langt fra som planlagt.

Omkring klokken 19.30 om aftenen indfandt den tiltalte sig i Aldi på Østre Ringvej i Næstved maskeret med en vinterhue og et halstørklæde trukket op om ansigtet. Han sagde: »Hit med pengene - alle sedlerne. Jeg har en kniv,« men på overvågningsvideoen fra butikken var det temmelig tydeligt at se, at han ingenting havde på ryggen.

Den unge mand, som sad ved kassen og blev truet, lod sig da heller ikke forskrække. Måske hjalp det en smule, at han kunne hive en økse frem. Den var tidligere på dagen rent tilfældigt blevet indleveret i butikken, og den befandt sig altså stadig i kasseområdet.

Aldi-medarbejderen slap for at vidne under retssagen, for den 23-årige erkendte selv de tre forhold, han var tiltalt for. Han forklarede, at et akut pengeproblem havde drevet ham til røveriforsøget, som han blev anholdt for, bare en halv time efter at have opgivet sit foretagende og forladt butikken.

Det lykkedes nemlig politiet at finde frem til manden, som stadig kørte rundt på den cykel, han havde taget flugten på. Han blev genkendt på grund af sine sko, som var plettet af maling, hvilket et vidne havde lagt mærke til.

Samtidig kunne ordensmagten konstatere, at slidmønsteret på hans fodtøj passede med det fodaftryk, der var blevet sat uden for Aldi.

Den 23-årige blev desuden dømt for at have overført 300 kroner fra sin mors konto til sin spillekonto hos Danske Spil. Dette blev opdaget, da moren kontaktede banken og fortalte, at hun ikke kendte noget til overførslen.

Manden blev desuden dømt for at have været besiddelse af 0,9 gram hash - det havde han på sig, da han blev anholdt efter røveriforsøget.

Den unge mand virkede angrende i retten, og han valgte at modtage dommen uden at anke.