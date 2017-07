To unge mænd med tilknytning til rockergruppen Bandidos er hver blevet idømt otte års fængsel. Foto: Kit Lindhardt, Ritzau

Rockerrelaterede anker dom for drabsforsøg på stedet

Næstved - 07. juli 2017 kl. 14:47 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 18-årige mænd fra Næstved med tilknytning til Bandidos MC blev for kort tid siden idømt hver otte års ubetinget fængsel ved retten i Næstved. De blev blandt andet dømt for i fællesskab at have begået et drabsforsøg mod en bandefigur fra Satudarah MC. Begge ankede dommen på stedet.

De to var tiltalt for i alt otte forhold, hvor det ene altså omhandlede drabsforsøget.

Drabsforsøget var angiveligt startskuddet til en længere bandekonflikt i Næstved i efteråret 2016 mellem Bandidos MC og Satudarah MC

Det var tilbage i september 2016, at de første skud i konflikten faldt. Her blev medlemmet af rockergrupperingen Satudarah forsøgt dræbt sent om aftenen på Parkvej i Næstved. Han blev ved episoden ramt af i alt fire skud, men overlevede attentatet.

Udover drabsforsøget blev de to unge mænd kendt skyldige i, at ved to yderligere lejligheder at have skudt mod et hus på Kildemarksvej i Næstved.

Desuden blev begge kendt skyldige i forhold om ulovlig våbenbesiddelse samt i en enkelt sag om tyveri.

Begge tiltalte skal fortsat sidde varetægtsfængslet i sagen.

