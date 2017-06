Præsidenten for Bandidos? afdeling i Næstved mødte mod forventning ikke op for at afgive vidneforklaring i mandags. Politiet havde ellers regnet med en ?show of force? ? en magtdemonstration ? fra hans side. Billedet her stammer fra januar sidste år, hvor politiet midlertidigt havde rockerborgen lukket. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Rockerpræsident risikerer anholdelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rockerpræsident risikerer anholdelse

Næstved - 21. juni 2017 kl. 10:36 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 18-årige rockerlærlinge er tiltalt for i alt tre skudepisoder i forbindelse med efterårets rockeropgør i Næstved, herunder et forsøg på manddrab. Det er politiets opfattelse, at de to handlede på ordrer fra Bandidos, men ingen fuldgyldige medlemmer af rockergruppen har været sigtet i sagen.

Således heller ikke præsidenten for den lokale afdeling, som har klubhus i Ringstedgade. Han var dog indkaldt som vidne, da sagen blev indledt i forgårs.

Politiet havde regnet med, at rockerbossen ville møde op med et stort følge for at demonstrere sin status. Derfor var omkring et dusin betjente sendt til Retten i Næstved, men deres fremmøde viste sig at være forgæves - præsidenten dukkede nemlig aldrig op.

Derfor afsagde dommer Anders Martin Jensen en anholdelsesbeslutning på manden. Det betyder, at han når som helst kan blive anholdt af politiet og taget med til retten for at vidne. Samtidig får han en bøde på 1500 kroner for ikke at være mødt op.

Rockerbossen får dog en mulighed for at undgå at blive ført ind i retten i håndjern. En halv time efter, at han skulle være dukket op, ringede han nemlig til specialanklager Skipper Falsled og fortalte, at han var blevet syg.

Hvis Bandidos-præsidenten når at sende en gyldig lægeerklæring inden næste retsmøde, får han chancen for at møde op og afgive vidneforklaring fra morgenstunden, når sagen fortsætter om otte dage. Sker det ikke, vil han blive anholdt af politiet.

Når sagen fortsætter, vil anklagemyndigheden fremlægge yderligere beviser, herunder flere aflytninger af telefonsamtaler. Blandt andet har der været løbende kontakt mellem rockerbossen og den ældste af de to tiltalte i perioden op til drabsforsøget på Parkvej 23. september. Derefter blev forbindelsen afbrudt.

Sagens to forsvarsadvokater - Jesper Storm Thygesen og Lasse Martin Dueholm - vil formentlig forsøge at nedtone forbindelsen mellem deres klienter og Bandidos. Hvis dommere og nævninge finder det bevist, at skyderierne var en del af en bandekonflikt, bliver straffelovens paragraf 81a nemlig taget i brug. I så fald kan de tiltalte dømmes op til det dobbelte i straf.