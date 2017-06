Se billedserie Sagens hovedforhold drejer sig om et drabsforsøg, der skete på Rema 1000?s parkeringsplads på Parkvej 23. september. En 30-årig blev ramt af i alt fire skud i læggen, lænden og lysken. Han var i livsfare, ifølge lægerapporten, og fire projektiler blev fjernet fra hans krop, blandt andet et fra bugen. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Rockerlærling tilstår skud - men nægter drabsforsøg

Næstved - 20. juni 2017

Retssagen mod to 18-årige rockerlærlinge, der blandt andet er tiltalt for et drabsforsøg mod en 30-årig Satudarah-rocker, blev indledt mandag i Næstved. Begge nægter sig skyldige samt at udtale sig om forholdet overhovedet.

Den ældste af de to Bandidos-supportere havde dog over for politiet tilstået at have skudt mod et hus på Kildemarksvej 23 i Næstved, inden han i oktober blev fremstillet i grundlovsforhør. Siden har han nægtet at udtale sig, men han valgte at følge op på erkendelsen i retten.

- Jeg ville markere mig og sige stop, så jeg fandt en stjålet knallert og kørte ned og skød seks gange. Derefter kørte jeg til Svingbroen, hvor jeg smed gøbben (357-kaliber revolver, red.) i vandet. På en grusvej bag Produktionsskolen brændte jeg mit tøj, for det har jeg set i film, at man gør, sagde han fra vidneskranken.

- Gøbben havde jeg købt af en neger i København for en lap (1000 kr., red), lød det videre.

I huset boede blandt andet et tyrkisk medlem af Satudarah, og det var ham, den tiltalte ville skræmme. Han sagde, at han ikke tænkte over, at nogen kunne blive ramt af skuddet.

- Jeg ved, at han er med i bandemiljøet, men jeg skød, fordi jeg er personligt uvenner med ham. Jeg vil ikke sige hvorfor, da det kan inkriminere mig selv, forklarede den 18-årige.

Han nægtede således, at skyderiet var en del af rockeropgøret, der hærgede Næstved sidste efterår. Hvis dommere og nævninge finder det bevist, at der blev skudt som en del af en bandekonflikt, bliver straffelovens paragraf 81a taget i brug, og så kan de tiltalte dømmes op til det dobbelte i straf.

Ligeledes ville han ikke sige, hvem der var med på knallerten, men han nægtede, at det var den medtiltalte.

Begge rockerlærlinge tilstod også at have stjålet et pengeskab fra Tower Pub i Næstved. Det skete en time efter, at den 30-årige Satudarah-rocker var blevet ramt af fire skud om natten den 23. september. Dette drabsforsøg nægter de to, ligesom de nægter at have skudt mod et hus på Kildemarksvej 80.

Den ældste af de tiltalte beskrev den anden som sin »bedste kammerat«, og de to havde boet sammen i huset på Kildemarksvej 30, som der også blev skudt imod under konflikten. De var begge i højt humør under retssagen, særligt i pauserne, hvor der blev grint og givet high fives til hinanden samt store smil den håndfuld venner, der var mødt frem.

Sagen mod de to fortsætter 29. juni, og der forventes dom 7. juli.