Ring Syd i rekordtempo

- Tusind tak for en fantastisk indsats. Jeg er tidligere vejmand, så jeg kan konstatere, at der er tale om godt håndværk. Jeg har flere gange lånt en refleksvest og gået en tur på vejen. Det er flot arbejde. Og hurtigt. Egentlig skulle vi først holde indvielse i snestorm den 10. januar næste år. Nu bliver det i stedet midt i oktober. Det glæder vi os til. Tak for indsatsen, sagde borgmesteren i en skurvogns-tale, hvor der blev skålet i cola og kondivand.

Ring Syd skal den 10. september bruges til motionsløbet Mærk Næstved-løbet. Men det er ikke samtidig en indvielse. Den venter til senere i oktober, og Carsten Rasmussen afslører, at han inviterer transportminister Ole Birk Olesen til at forestå indvielse.

- Ring Syd er sidste etape af omfartsvejbyggeri til over en milliard kroner. Både staten og kommunen har bygget veje. Og derfor håber jeg, at transportministeren har tid til at stå for indvielsen. Samlet er det et punktum for en kæmpe vejinvestering, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.