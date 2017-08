Ridebutik lukker

- Jeg håber at få mere tid til at ride og skal passe min hestepension. Derfor har jeg solgt butikken, siger Sanne Kryger, der har Stenskovens Hestepension på Vridsløsevej. Her er plads til 20 heste, som kræver masser af arbejde. Og Sanne Kryger håber, at der i fremtiden også bliver tid til at passe træningen - helst fem-seks gange om ugen.