Richard Kragh var formand for Hjerteforeningen i Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: Richard døde da pacemakeren skulle skiftes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Richard døde da pacemakeren skulle skiftes

Næstved - 01. august 2017 kl. 08:27 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flåt gjorde ham syg, og et fladt batteri på pacemakeren kostede den 63-årige Richard Kragh livet. Han døde i sidste uge, da lægerne på Rigshospitalet var i gang med at skifte den pacemaker, som han havde levet med i flere år.

- Det var et chok for os. Vi vidste, at det var en højrisiko-operation, men vi regnede med, at Richard klarede den. Det er jo normalt en forholdsvis banal og enkel operation, siger kasserer i Hjerteforeningen i Næstved, Steen Ryttels, til Sjællandske.

For et par måneder siden fik Richard Kragh skiftet batteriet på sin pacemaker. Det skete på Roskilde Sygehus, og efterfølgende blev han ramt af infektion.

Det lykkedes ikke lægerne at nedkæmpe infektionen, så det blev besluttet at skifte pacemakeren. Det skete på Rigshospitalet, men Richard Kragh døde under operationen.

Richard Kragh var formand for Hjerteforeningen i Næstved. Han havde i en halv snes år haft stærkt nedsat hjertekapacitet efter et bid fra en flåt. Det betød, at han tidligt måtte forlade arbejdsmarkedet.

Herefter gik han ind i Hjerteforeningens leder-arbejde.

Han var blandt andet initiativtager til den populære træning Hjertemotion, som to gange om ugen samler 70-75 deltagere.