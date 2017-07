Restaurant Peperoncino fortsætter trods konkurs

Det senest regnskab for 2015 viser en kortfristet gæld på små 820.000 kroner, men hvad beløbet har udviklet sig til her halvandet år senere er ikke lige til at vide. I hvert fald er beløbet for ikke betalt moms og A-skat stort nok til, at Skat begærede selskabet Restaurant P ApS konkurs. Selskabet hed indtil for nogle måneder siden Peperoncino ApS.