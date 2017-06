Rektor på Næstved Gymnasium Susanne Stubgaard ærgrer sig over den nye undersøgelse fra Dansk Erhverv. Hun mener, at den hviler på et for spinkelt et grundlag. Foto: Hans Søndergaard Foto: Hans Søndergaard _www.soendergaard.com

Rektor ærgrer sig over ny undersøgelse

Næstved - 30. juni 2017

Det er et ordentlig gok i nø(d)den til Næstved Gymnasium - sådan bliver det i hvert fald opfattet.

Det lokale gymnasium er placeret som nummer 119 af i alt 131 gymnasier i Danmark. Det viser en ny undersøgelse foretaget af interesseorganisationen Dansk Erhverv.

Rektor på Næstved Gymnasium Susanne Stubgaard tager dog ikke undersøgelsen for gode varer.

- Den er kun baseret på de skriftlige karakterer. Vi klarer os godt på de mundtlige, siger hun.

Hun mener, at undersøgelsen er udført på et alt for smalt grundlag.

Undersøgelsen er baseret på de skriftlige eksamensopgaver fra 2014-2016 og viser, at Næstved Gymnasium ikke lever op til sit potentiale.

Dansk Erhverv har vægtet karaktererne i forhold til en socio-økonomisk faktor, der viser, at karaktergennemsnittet på Næstved Gymnasium burde være 6,01, men det er kun 5,75 - altså et minus på 0,26.

Det er det, man kalder skolens løfteevne, og skolen løfter ikke eleverne godt nok ifølge Dansk Erhverv.

Undersøgelsen ærgrer Susanne Stubgaard. Hun mener, at den måde at måle et gymnasiums kvalitet på er alt for ensidig.

Hun anfægter ikke tallene og fortæller, at der bliver arbejdet på at gøre det bedre, men hun anerkender ikke, at tallene er retvisende for gymnasiets kvalitet.

- Det er på et meget spinkelt grundlag, siger hun.

Hun savner flere parametre i undersøgelsen.

Mette Fjord Søren fra Dansk Erhverv erkender, at man kunne måle på mange andre parametre, men hun mener, at måden, hun har gjort det på, giver et retvisende billede af gymnasiernes løfteevne, og det er det bedste parameter, slår hun fast.

- Det er ikke meningen, at vi vil slå nogen oven i hovedet, men at give gymnasierne et værktøj, de kan bruge til at blive bedre, siger hun.

Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen er heller ikke tilfreds med undersøgelsens metode.