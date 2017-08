Se billedserie Regitze Harslund Sancoeur blev slemt skuffet, da hun så sit legat for nul procent fravær. Foto: Jeppe Hee Rømer

Regitze kæmpede i tre år for legat - fik 300 kroner

Næstved - 12. august 2017 kl. 11:40 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre hårde år på Handelsgymnasiet på ZBC i Næstved sidder alle eleverne og venter spændt. Rektor står på scenen og råber navnene op på de elever, der har gjort sig fortjent til de legater, der er tradition for at uddele til dimissionen.

Da det skal afsløres, hvem der modtager legatet for at have haft nul procent fravær, holder Regitze Harslund Sancoeur vejret.

Hun har i sin tid i Handelsgymnasiet været til stede i klasselokalet til samtlige timer, så måske er hun den heldige legatmodtager.

»Regitze!« råber rektor, og Regitze Harslund Sancoeur kan mærke glæden boble i sig.

Hun går forventningsfuldt op mod scenen, men da hun står foran rektor for at få overrakt legatet, er det ikke en check på flere tusinde kroner, som nogle af de andre legatmodtagere havde fået stukket i hånden. Nej, det er en lukket kuvert med hendes navn på - indeholdende et gavekort på 300 kroner til Næstved Storcenter.

- Der tænker jeg bare: »Hvad skal jeg bruge 300 kroner til Næstved Storcenter til?« Så ville jeg da hellere have haft en pjækkedag, siger Regitze Harslund Sancoeur til Sjællandske.

Regitze Harslund Sancoeur hørte om legatet fra en fransklærer, kort efter hun var startet på skolen og satte sig straks for at gøre sig fortjent til det.

I folkeskolen havde hun haft meget fravær, men hun besluttede sig for, at sådan skulle det ikke være i hendes tre år på ZBC. Hun ville møde op.

Regitze Harslund Sancoeur fortæller. at andre elever fik legater på blandt andet 7.500 og 10.000 kroner, og selvom det ikke er pengene, der har været det vigtige for hende, føler hun, at skolen sætter mindre pris på hendes indsats end på de andre legatmodtageres.

- Da jeg stod der med de andre, som havde fået kæmpe beløb, følte jeg, at jeg var mindre værd. Hvorfor er det meget mere værd at få et højt snit, end det er at have nul procent fravær? spørger Regitze Harslund Sancoeur.

Da Regitze Harslund Sancoeur hørte ordet »legat«, drømte hun om mere end et gavekort til 300 kroner til Næstved Storcenter. Hun forstår ikke, hvorfor skolen ikke har kaldt det en påskønnelse eller lignende.

Hun fortæller også, at hun har knoklet for at opfylde kriteriet om nul procent fravær, og at det ikke altid har været lige sjovt.

- Ved siden af skolen har jeg gået på Akademiet for Talentfulde Unge og været med i elevrådet. Der har også været gange, hvor jeg har været sløj, men er taget i skole alligevel. Det har været hårdt, udtaler Regitze Harslund Sancoeur.

På ZBC i Næstved tager man Regitze Harslund Sancoeurs kritik med ophøjet ro. Her ser man det ikke som et problem, at beløbet ikke var større.

- Man må selvfølgelig gerne synes, at beløbet er for lavt, men det, der ligger bag vores måde at give legater på, er påskønnelsen og udmærkelsen i det. Det er ikke selve præmien, der er i fokus, begrunder Peder Pedersen, der er rektor på ZBC Næstved.

Til dimissionen blev der uddelt legater af forskellig størrelse. Både nogle, der var lidt mindre end gavekortet på 300 kroner, og nogle, der var væsentligt større. Det største pengebeløb, som blev uddelt, var Sydbanks Studierejselegat på 10.000 kroner. Peder Pedersen forklarer, at det også handler om økonomi.

- Det er et spørgsmål om, hvad vi har mulighed for at honorere. Nogle af de andre legater er der sponsorer på, så det er klart, at de er lidt større, siger Peder Pedersen.

Episoden får ikke Peder Pedersen til at overveje at skifte proceduren omkring legatuddelingen, men han siger, at Regitze Harslund Sancoeur er velkommen til at komme op på hans kontor og tale med ham om sin skuffelse.